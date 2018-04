Meteo: Cum va fi vremea in noaptea de Inviere si de Paste

Cum va fi vremea de Paste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata scapam de ploi si se incalzeste usor in toata tara. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 20 de grade. In noaptea de Inviere nu vor fi precipitatii iar temperaturile se vor situa intre 4 si 9 grade. Iata ce temperaturi se vor inregistra, sambata, si in alte mari orase: Brasov: 17 grade Constanta: 13 grade Suceava: 12 grade Baia Mare: 19 grade Cluj-Napoca: 18 grade Pitesti: 18 grade Sibiu: 12 grade Iasi: 17 grade Galati: 19 grade Arad: 17 grade Ploiesti: 19 grade Timisoara: 14 grade Craiova: 20 grade Drobeta-Turnu Severin: 19 grade Giurgiu: 19 grade Duminica, in prima zi de Paste, temperaturile cresc, astfel ca la amiaza valorile termice vor trece de 20 de grade Celsius ...