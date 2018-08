METEO. Cum va fi vremea in ultima luna a verii. Surprize de la specialisti

Barbat saltat de jandarmi in Piața Victoriei! Primul incident la mitingul Diaspora! Un bărbat care a tulburat ordinea publică în Piața Victoriei a fost ridicat, vineri (10 august), de jandarmi, anunță reprezentanții Jandarmeriei Capitalei. Bărbatul în vârstă de 40 de ani,ar fi tulburat ordinea publică, acesta fiind condus la o secție de poliție pentru a fi identificat și a fi luate măsurile […] The post Bărbat săltat de jandarmi în Piața Victoriei! appeared first on Cancan.ro.

Nicolicea ACUZA mitingul diasporei: Romanii muncitori NU URLA in strada! Se vrea destabilizarea! EXCLUSIV Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților – l-am numit pe PSD-istul Eugen Nicolicea – susține, în exclusivita ...

Catalin Maruța și Andra sarbatoresc 10 ani de la casatorie Cătălin Măruță și Andra sunt printre puținele cupluri din showbiz care au rezistat împreună și se bucură din plin de momentele petrecute în familie, alături de cei doi copii. Cei doi sărbătoresc astăzi, 10 august, zece ani de când au spus cel mai fericit “DA” din viața lor. “DA! Acum si acum 10 ani! Te […] The post Cătălin Măruță și Andra sărbătoresc 10 ani de la căsătorie appeared first on Cancan.ro.

Legea pensiilor. Soviani, perspective zdrobitoare: Asistam la rețeta falimentului politicii economice actuale! EXCLUSIV Proiectul Legii pensiilor, asupra căruia au existat inclusiv miercuri discuţii între liderul PSD Liviu Dragnea şi minist ...

A ajuns la fundul sacului? Unde și-a dus Cristian Boureanu iubita in concediu Relația dintre Cristian Boureanu și Laura Dincă este foarte serioasă, chiar dacă la început nu le dădea nimeni șanse. A cucerit-o inclusiv cu vacanțe în locuri exotice, însă lucrurile s-au mai schimbat între timp, iar frumoasa blondă nu pare să fie deranjată că iubitul ei nu mai investește atât de mult în vacanțe. După ce […] The post A ajuns la fundul sacului? Unde și-a dus Cristian Boureanu iubita în concediu appeared first on Cancan.ro.

SELECTIE pentru judecatorul ce va reprezenta Romania la Tribunalul UE. MJ: Candidatii nu trebuie sa fie agenti acoperiti Ministerul Justiţiei a lansat procedura de selecţie a judecătorului ce va reprezenta România la Tribunalul Uniunii Europene, candidaţii urmând a susţine un interviu în faţa comisiei prezidate de Tudorel Toader. Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să dovedească şi că nu sunt agenţi acoperiţi.

Arhiepiscopia Bucurestilor, dezvaluiri INCENDIARE: fiul lui Liviu Dragnea s-a mutat ABUZIV in casa parohiala a unei biserici Arhiepiscopia Bucureştilor a transmis vineri, în legătură cu stabilirea domiciliului lui Valentin Dragne în casa parohială a bisericii Sfântul Elefterie – Nou, că fiul liderului PSD urmează să se căsătorească cu fiica preotului, iar acesta a făcut demersuri legale astfel încât viitorul său ginere şi ...

BREAKING Atac armat in Canada. Cel putin patru persoane au fost ucise/ Autorul nu a fost prins Cel puţin patru persoane au fost ucise într-un incident armat produs vineri în orăşelul canadian Fredericton, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate regionale.

Cinci reguli pentru un abdomen plat Mulți oameni visează la un corp cât mai apropiat de perfecțiune dar mai ales la un abdomen plat, fară urme de grăsime. Iată câteva trucuri pentru a obtine așa ceva.1. Mănâncă la ora magică De ce este denumită așa? Pentru că la acea oră alimentele consumate sunt bine digerate și asimilate. Ora magică ...