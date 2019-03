Meteo! Cum va fi vremea in weekend! Schimbare radicala a vremii saptamana viitoare

meteo primavara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta o vreme in general frumoasa sambata si duminica in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ce pot atinge 20 de grade Celsius. Luni si marti, temperaturile vor scadea, revenind la normalul pentru ultima decada a lunii martie. ''Sambata, vreme in continuare general frumoasa, cu valori termice in cea mai mare parte a tarii mai ridicate decat in mod obisnuit la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 20 de grade, cerul va fi variabil, posibil sa fie izolat conditii de ploaie numai in cursul diminetii, in partea de sud-est a tarii. Ziua frumoasa si calda, iar noaptea rece in nordul si centrul tarii. Vor fi si ...