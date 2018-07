Meteo: Nici toamna nu ploua cat vara asta

Vorbeam zilele trecute cu un fost demnitar pe care il respect si care imi spunea ca in momentul acesta, cea mai mare problema a Romaniei este Liviu Dragnea. Nu cred asta sub nicio forma. Liviu Dragnea a devenit si este o problema atat de mare pe cat fortele teoretic adverse, din partid, cate sunt, s ...

In general, un regim politic autoritar, de felul celor care se insinueaza in vietile oamenilor, apasand cu cinism butoanele fricilor si incertitudinilor, nu prea e contestat la scara deschisa.

Marea Unire nu a consemnat doar închegarea națiunii române, istoricește vorbind, ci a fost, vrând-nevrând, și contemporana unei profunde schimbări la nivel social. În deceniile de după 1918, Bucureștiul s-a schimbat enorm, devenind, dintr-un fost oraș de provincie mai degrabă murdar și înapoiat, o capitală tot mai apreciată, mai vizitată de occidentali și mai civilizată. […] The post Contrastele capitalei post-Marea Unire appeared first on Cancan.ro.