METEO: Primavara ne va surprinde pe toti. Cand vin, de fapt, temperaturile cu plus

Prognoza meteo. Codul portocaliu de vreme rea este in vigoare pana vineri, desi calendaristic, e alt anotimp. Primavara ne va suprinde pe toti. Iata cand vor veni temperaturile cu plus?

Sapte judele din sudul tarii sunt si astazi sub amenintarea unui nou cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Judetele avertizate de meteorologi sunt: Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea.

In aceste zone vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale in general de 55 - 65 km/h si local in jur de 70 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolita, zapada spulberata si troienita, iar vizibilitatea va scadea sub 50 de metri.

Potrivit prognozei meteo, temperaturile vor creste abia de luni, 5 martie, cand in Bucuresti se va inregistra un grad Celsius, iar soarele isi va face, timid, aparitia.

Temperaturile cresc progresiv pana vineri, cand se va inregistra valoarea maxima a saptamanii: 8 grade Celsius.

Chiar daca de 1 Martie nu vom vedea ghioceii de sub nametile viscolite, iata ca vremea tine, totusi, cu femeile si le face o surpriza placuta chiar de 8 Martie!

