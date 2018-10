Meteo: Se raceste vremea in toata tara. Ce spun meteorologii

Luni, regimul termic diurn va fi caracterizat de valori aproipate de mediiile climatologice ale perioadei, exceptând sudul și sud-estul unde vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit. Ziua, cerul va fi variabil la parțial noros și doar pe arii restrânse, în zona montană, vor fi ploi slabe, trecătoare.Potrivit meteorologilor, în cursul serii și al nopții, nebulozitatea se va extinde în majoritatea zonelor începând din nord-vest și va ploua în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în zona montană, în special la altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. În a doua parte a intervalului, vântul se va intensifica treptat în majoritatea regiunilor, viteze mai mari, de peste 65...70 km/h, urmând a se înregistra la munte, dar local și în nord-vest și centru.Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grde in nordul ţării si 21 de grade in Lunca Dunarii, iar cele minime, mai ridicate decât cele normale ale datei, între 2 și 12 grade.