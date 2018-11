Meteo: Toamna isi intra in drepturi

Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo” Guzman, care a fost extrădat din Mexic la începutul anului 2017, va începe luni la curtea federală din New York, acesta fiind acuzat de trafic și distribuţie de droguri, relatează Reuters, citat de Mediafax.

Ceea ce s-a intamplat luni in PSD ar trebui sa fie, cinic vorbind, o veste excelenta pentru opozitia la PSD. Liviu Drangea a inceput sa puna toporul pe temelia partidului, dar in egala masura si-a dat si masura neputintei. Dar faptul ca acest om pastreaza inca puterea este o veste teribila pentru Ro ...

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, referitor la episodul "valiza", ca "nu se poate ca totul sa se invarta numai in jurul" liderului PSD, Liviu Dragnea, si ca ar trebui sa se discute si despre alte probleme.

Incendiu de pădure în județul Timiș. Zeci de pompieri intervin pentru a stinge focul. Un incendiu a izbucnit, luni seara, într-o pădure din județul Timiș și se manifestă pe o suprafață de patru hectare. Zeci de pompieri, ajutați de angajați ai ocolului silvic și localnici, încearcă să stingă flăcările, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului […] The post Incendiu de pădure în județul Timiș. Zeci de pompieri intervin pentru a stinge focul appeared first on Cancan.ro.