Meteo: Vremea se raceste! De cand incep ploile 

De cand incep ploile Vremea se va rãci in cea mai mare parte a tãrii, mai accentuat in regiunile sudice si sud-estice. Cerul va fi variabil, ziua, cu innorãri si precipitatii mai ales sub formã de ploaie si lapovitã, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si pe arii restranse in celelalte regiuni, iar la munte, local, vor predomina ninsorile. Vantul va avea intensificãri in prima parte a intervalului la munte si pe litoral, cu viteze de panã la 60...70 km/h, dar pe arii mai restranse si la cote mai reduse si in restul teritoriului. Pe crestele montane vantul va spulbera zãpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5 si 11 grade, iar cele mi ...