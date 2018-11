Meteo: Ziua ne imbie un soare stralucitor, dar intunericul aduce minime de -7 grade

Dimineata ultimei zile din saptamana vine cu ceata in foarte mare parte din tara. Judetele Cluj, Salaj si Bistrita Nasaud se afla sub atentionare de cod galben de ceata pana la ora 11:00, in timp ce Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Braila Calarasi si Tulcea pana la ora 09:00.