Meteorologii, ANUNT de ultima ora. Vremea schimba foaia

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare pentru localitati din judetele Caras-Severin si Sibiu. Potrivit ANM, in judetul Caras-Severin se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi viteze de 60...70 km/h. Atentionarea este valabila pana la ora 18:00. De asemenea, in judetul Sibiu, pana la ora 16:00, intensificarile locale ale vantului vor atinge la rafala 70-80 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. CITESTES ...