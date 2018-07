Meteorologii averizeaza! Urmeaza un val de caldura sahariana: "Va fi COD ROSU de canicula"

Caldura sahariana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ca de saptamana viitoare ne pregatim de un val de caldura sahariana. Vor fi temperaturi de peste 30 de grade de grade Celsius, in sudul si sud-vestul tarii. Nu sunt excluse nici perioade scurte de instabilitate, cu fenomene extreme. Dar deja incep sa nu ne mai surprinda reprizele de ploi torentiale. Iar daca va ganditi sa fugiti de caldura in vacanta, ei bine, vestile nu sunt bune. Tocmai destinatiile preferate de romani sunt sub atentionari. E cod rosu de canicula in Croatia, iar in tari precum Estonia, Finlanda, Elvetia, Austria, Franta, Spania si Portugalia e cod portocaliu de caldura. De altfel, Peninsula Iberica se pregateste de cea mai fierbinte perioada din isto ...