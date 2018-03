Meteorologii avertizeaza! Cod galben de vant puternic si ploi abundente in 29 de judete ale tarii. Precipitatiile vor depasi 30 de litri pe metru patrat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ca 29 de judete intra, sambata, la ora 9.00, sub cod galben de vant puternic si ploi abundente. Vantul va avea intensificari de pana la 75 de kilometri pe ora, mai puternic la munte, si vor fi averse insotite de descarcari electrice. Se vor inregistra cantitati de apa de 30-40 de litri/mp, in timp ce duminica, la munte, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare, iar spre seara se va depune un strat nou de zapada. Codul galben emis de ANM intra in vigoare sambata dimineata, de la ora 9.00, si este valabil pana duminica noapte, ora 23.00, in acest interval urmand sa fie inregistrate intensificari ale vantului, ploi abundente si instabilitate atmosferica, precum si o racire accentuata duminica. Astfel, ...