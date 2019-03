Meteorologii avertizeaza! Un ciclon-bomba va face ravagii in mai multe orase. 1400 de zoburi anulate

Ciclon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii avertizeaza! Un ciclon-bomba va face ravagii in mai multe orase si peste 1400 de zboruri au fost anulate. Meteorologii au facut un anunt ingrijorator. Un ciclon-bomba va face ravagii in mai multe state din America. Miercuri seara, vantul a smuls acoperisuri, iar ninsorile au paralizat traficul si au provocat accidente in lant. Peste 1400 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Denver, din cauza ninsorii, iar in mai multe regiuni din Colorado a fost decretata stare de urgenta. Vezi si: Prognoza meteo pentru joi, 14 martie: Vreme ploioasa si capricioasa Sute de mii de persoane au ramas fara energie electrica din cauza vantului care a suflat cu peste 100 de km pe ora. In Nebraska, furtuna ...