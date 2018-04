Meteorologii surprind cu prognoza pentru urmatoarele doua saptamani: Vreme total neasteptata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor. BANAT Pana in data de 6 mai, vreme va fi cu mult mai calda decat normalul aceastei perioade din an, cu temperaturi maxime medii de 28...29 de grade. Dupa un proces de racire ce va aduce temperaturile diurne la valori apropiate de cele obisnuite, se estimeaza ca intre 9 si 13 mai temperatura maxima medie a acestei regiuni va oscila intre 21 si 23 de grade. Regimul termic noctu ...