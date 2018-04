Metoda apelul goleste portofelul. Tot mai multi romani au fost pagubiti dupa ce au raspuns apelurilor de la numere necunoscute

Apel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua escrocherie, apelurile primite de la numere necunoscute din strainatate, ii lasa pagubiti pe tot mai multi romani. Cine cade in capcana si suna inapoi are de plata facturi mai mari la abonament sau ramane fara credit pe cartela. Banii ajung in conturile unor grupari de crima organizata, care actioneaza la nivel international. Sansele de recuperare a prejudiciului sunt nule, spun specialistii. In ultima perioada, tot mai multi romani au constatat cu stupoare ca au de plata facturi mai mari la telefon sau ca au ramas fara credit pe cartele. Au facut greseala sa raspunda apelurilor primite de la numere necunoscute cu prefixele unor tari din Africa, Asia sau chiar din Europa. Sunt, de fapt, numere cu supra ...