MeToo - Producatorul lui Lars von Trier: Voi inceta sa mai plesnesc funduri

Peter Aalbæk Jensen, producătorul lui Lars von Trier, a răspuns, în urma investigaţiei făcute de autorităţile daneze privind practicile din cadrul companiei de producţie Zentropa, că îşi va revizui comportamentul. Jensen - cofondator şi fost CEO al companiei, producător al peliculelor „Melancholia", „Antichrist" şi „Nymphomaniac" regizate de Trier - a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Am fost mereu un tip vesel şi am plesnit fundurile băieţilor şi fetelor din companie în ultimii 20 de ani, dar nu am încercat să regulez pe nimeni... Zilele acestea, asta e văzut diferit de acum 5, 10, 15 ani... Aşadar, voi înceta să mai plesnesc funduri". Comentariile lui vin după ce guvernul danez a făcut o investigaţie la compania de producţie, în urma apariţiei mai multor reclamaţii privind hărţuirea sexuală şi abuzul aduse producătorului anul trecut. Numele cineastului Lars Von Trier, cofondator al companiei, nu a apărut în acuzaţii. Jensen, care a renunţat la funcţia de director executiv al Zentropa în 2016, deţine 25% din companie. El nu mai are voie să interacţioneze cu internii companiei.