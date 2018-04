Mexic. Politisti ucisi in timpul unei revolte intr-o inchisoare din Velacruz

Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a postat o scrisoare pe Facebook adresata tuturor celor care l-au cunoscut pe omul de radio si care, desi acum ii deplang trecerea in nefiinta, inainte nu aveau cuvinte de lauda la adresa lui.

Opt cetateni romani au fost raniti, duminica, in urma unui accident produs intre doua autobuze pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, relateaza MTI. In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani grave si fiind transportate la spital.