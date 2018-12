Mexicanii și romanii vor sa-și ia cele mai multe credite bancare in 2019

Dramă pentru o familie din Marea Britanie! Bebelușul lui Kelly și al logodnicului acesteia, Thomas, s-a stins la aproape două săptămâni de la naștere. Și totul de la un sărut! Copilul a contactat un virus, luat de la herpes. Kelly Ineson, mama îndoliată, a transmis un mesaj de atenționare către toate mamele din Regatul Unit, […] The post I-a murit bebelușul de la un sărut: ”Nici în coșmarurile mele nu mi-am imaginat că-mi ca ucide copilul!” appeared first on Cancan.ro.