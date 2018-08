MFP: Moody's reconfirma ratingul de tara al Romaniei, cu perspectiva stabila

Agenţia de rating Moody's menţine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală., reconfirmând astfel ratingul de ţară, cu perspectivă stabilă, a anunţat Ministerul Finanţelor Publice (MFP), într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, AGERPRES. "Anunţul Moody's arată faptul că ţara noastră are o creştere economică solidă, care se va menţine şi în următorii ani. Această perspectivă de creştere şi nivelul moderat al datoriei publice sunt motive de încredere pentru investitori în economia românească", susţine Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor. Potrivit sursei citate, printre punctele forte ale României care au stat la baza deciziei agenţiei de rating se află: potenţialul robust de creştere economică pe termen mediu în contextul provocărilor existente de continuare a reformelor structurale, capacitatea fiscală moderată, susţinută de nivelul scăzut al datoriei publice, în ciuda riscurilor asociate de politicile fiscale pro-ciclice, capacitatea instituţională moderată, care reflectă progresele înregistrate de România de când este membră a Uniunii Europene, precum şi expunerea moderată la riscurile externe. Estimările Moody's, citate în comunicatul MFP, arată, în următorii doi ani, o creştere a PIB-ului real al României cu 4%, în 2018, respectiv de 3,5% în 2019. De asemenea, este de aşteptat ca dinamica investiţiilor să se îmbunătăţească, în condiţiile in care consumul privat va continua să fie principalul factor de creştere, iar contribuţia exporturilor nete va rămâne negativă. În plus, agenţia de rating menţionează că factorii care pot duce la o îmbunătăţire a ratingului de ţară vizează măsurile fiscale şi externe, însoţite de o mai mare predictibilitate şi credibilitate a acestora. Totodată, punerea în aplicare a reformelor structurale menite să sprijine mediul de afaceri şi să soluţioneze deficitul de infrastructură vor avea un impact pozitiv asupra creşterii pe termen lung, notează ministerul de resort. AGERPRES/(AS - editor: Daniel Badea, editor online: Irina Giurgiu)