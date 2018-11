Mișcari interesante in industria auto - Nissan vrea revizuirea acordului cu Renault: Alianța 'nu este una de la egal la egal'

Directorul executiv al Nissan Motor, Hiroto Saikawa, şi-a exprimat luni intenţia de a revizui actuala alianţă a companiei cu Renault, au anunţat surse din compania niponă, citate de presa locală, relatează EFE, conform agerpres.ro.

Această intenţie a fost anunţată de Saikawa, CEO al Nissan Motor, într-o întâlnire au angajaţii producătorului de autovehicule, potrivit agenţiei japoneze de ştiri Kyodo, care citează surse din companie.Kyodo menţionează că Saikawa consideră că actuala alianţă cu Renault "nu este una de la egal la egal".Posibilitatea ca Nissan să revizuiască această alianţă a fost sugerată într-o întâlnire cu angajaţii, dintre care unii participanţi la o videoconferinţă, conform postului public de televiziune NHK.

Această intenţie a fost anunţată la o săptămână după ce preşedintele Nissan şi Renault, Carlos Ghosn, a fost reţinut la Tokio, pentru presupuse nereguli în privinţa declarării veniturilor sale.



Ghosn, de 64 de ani, care a venit la Nissan de la Renault, a fost principalul arhitect al alianţei care uneşte de circa două decenii Nissan şi Renault şi căreia, ulterior, i s-a alăturat Mitsubishi, când Nissan a devenit principalul acţionar al acesteia.

Renault controlează în prezent 43 % din acţiunile Nissan Motor, în timp ce firma niponă are numai 15 %. Renault are drepturi de vot în Consiliul de Administraţie al Nissan Motor, dar compania japoneză nu are la cea franceză.



Saikawa a fost numit în fruntea Nissan după arestarea lui Ghosn şi ulterioara destituire a acestuia din funcţia de preşedinte al Nissan Motor, de joia trecută.



În acest context, Saikawa a susţinut că arestarea lui Ghosn nu trebuie să aibă impact asupra alianţei cu Renault.



"Alianţa nu va fi afectată", a spus, în urmă cu o săptămână, Saikawa.



Joi, Consiliul de Administraţie al Nissan Motor a decis să menţină "pariul" privind această alianţă şi a reiterat necesitatea "de a minimaliza potenţialul impact" pe care le-ar putea avea arestarea lui Ghosn.



Săptămâna aceasta este programată la Amsterdam o reuniune a înalţilor executivi ai Nissan, Renault şi Mitsubishi pentru a analiza viitorul alianţei.