Michael Cohen sustine ca Donald Trump stia de intrevederea intre apropiati ai sai si oficialii rusi care s-au oferit sa furnizeze informatii compromitatoare despre Hillary Clinton

Accident grav pe DN1, cu trei victime. Trafic blocat Accident rutier pe DN1, la ieșirea din localitatea Bradu spre Veștem, informează RealitateadeSibiu.net. Citește mai departe...

Ministrul Justitiei ar putea anunta azi pe cine propune la sefia DNA UPDATE Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ar putea anunta vineri propunerea pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

Cum va fi vremea in weekend: Nu scapam de ploi. Prognoza pe trei zile Astăzi, vremea va fi în general instabilă. În Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, precum și în zonele de munte, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, Citește mai departe...

Pleșoianu il lasa corigent pe Cioloș la geografie: Ați fi fost singurul premier din lume! (VIDEO) Deputatul PSD Liviu Pleșoianu îl lasă corigent la geografie pe fostul prim-ministru Dacian Cioloș. Într-un mesaj publica ...

În urmă cu o săptămână, jurnalistul Oreste Teodorescu a publicat un mesaj lung pe pagina sa de Facebook, în care îi acuza pe doi polițiști de la Rutieră că i-au luat permisul fără nicio explicație. Realizatorul tv i-a și pozat pe cei doi și le-a pus fotografiile cu fețele lor pe paginile de socializare.

Hrițuc arata cum face Germania jocurile Rusiei in R. Moldova: Puțini o sa recunoasca adevarul Cristian Hrițuc – fost consilier de stat al președintelui Traian Băsescu – arată cum face Germania jocurile ...

Eclipsa totală de Lună din 27 iulie va fi cea mai lungă eclipsă a secolului şi cea de-a doua mare din acest an. Pe măsură ce fenomenul se apropie, acesta provoacă o serie de reacţii în lanţ în relaţiile interumane. Altfel spus, apar tot felul de tensiuni şi conflicte între persoanele apropiate, iar certurile sunt

Autoritățile din Grecia susțin că „au indicii serioase" care arată că incendiul puternic în urma căruia cel puțin 80 de persoane au murit, la începutul săptămânii, ar fi fost provocat în mod intenționat, a precizat ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Nikos Toskas. El a explicat că autoritățile „își pun numeroase întrebări", pentru că focul a început

Toader, replica pentru Orban: Nu cumva la ceea ce s-a impotrivit atunci sustine ca ar fi bun astazi? Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a catalogat, vineri, drept declaraţie politică propunerea lui Ludovic Orban ca dosarele de candidaturi la DNA să fie trimise la CSM şi Consiliul să propună, precizându-le jurnaliştilor să-l întrebe pe liberal ce părere a avut la modificarea legilor.