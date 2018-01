Michael Douglas, acuzat de hartuire sexuala. Incidentul din urma cu 30 de ani, o situatie de „cosmar” pentru actor

Michael Douglas este acuzat de hărţuire sexuală într-un articol care urmează să fie publicat, iar actorul american spune că a simţit nevoia să vorbească despre presupusul incident care a avut loc în urmă cu 30 de ani, numindu-l „un coşmar”, înainte ca acesta să apară în presă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Starul de la Hollywood a spus că o fostă angajată l-a acuzat că a hărţuit-o sexual în urmă cu 30 de ani. „Este o minciună, o fabricaţie, nu conţine niciun fir de adevăr”, a declarat el pentru Deadline. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Douglas a precizat că a fost contactat de avocatul său în luna decembrie, care i-a spus că în presă urmează să apară un articol legat de acuzaţiile pe care i le aduce femeia. În plus, el ar fi pus-o pe o listă neagră, astfel încât ea să nu se poată angaja în altă parte, ar fi folosit un „limbaj colorat” de faţă cu ea şi i-a vorbit „grosolan” în conversaţii private cu prietenii lui. „Este foarte dureros”, a mai spus Douglas, descriind situaţia drept „un coşmar”. „Mă mândresc cu reputaţia mea în industrie, să nu mai menţionez lunga istorie a tatălui meu şi restul. Nu am secrete. Sunt uluit de faptul că, după 32 de ani, apare chestia asta”. Femeia este scriitoare, însă identitatea ei nu a fost dezvăluită. „Am lucrat cu femei toată viaţa. Nu a fost nicio problemă”. El a menţionat şi faptul că, împotriva lui, nu există nicio dovadă: „Nu-mi pot imagina decât că asta a apărut acum pentru a răni pe cineva sau pentru ca cineva să beneficieze de vreun contract de la o editură, pentru a scrie ceva despre mine”. „Susţin mişcarea #Metoo cu toată inima. Am susţi ...