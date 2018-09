Michel Barnier, mesaj pentru politicienii britanici: "Daca nu va exista un acord, atunci discutiile sunt incheiate"

Michel Barnier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Negociatorul pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, le-a transmis parlamentarilor britanici ca este dispus sa examineze noi variante de solutionare privind frontiera dintre Irlanda si Irlanda de Nord. Totodata, oficialul european atras atentia ca ambele parti, UE si Marea Britanie, se afla acum sub o mare presiune a timpului pentru a ajunge la un acord pana luna viitoare si a respins elementele cheie ale planului privind Brexitul propus de premierul Theresa May, relateaza vineri agentiile AFP si Reuters, citate de Agerpres. Conform unei transcrieri al mesajului transmis de Barnier luni in fata comisiei pentru Brexit a Camerei Comunelor si publicat de parlamentul britanic, negociatorul ...