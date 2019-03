Michel Barnier: "Nu va exista o perioada de tranzitie in cazul unui Brexit fara acord"

Michel Barnier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu va exista o perioada de tranzitie dupa 29 martie, data oficiala a Brexitului, daca Acordul de retragere nu va fi aprobat, a avertizat marti negociatorul-sef pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, in timpul dezbaterii din Camera Comunelor, unde parlamentarii britanici au respins marti seara ultima versiune a Acordului de retragere sustinuta de guvernul premierului Theresa May, transmite AFP. Intr-o postare pe er, Barnier a facut urmatorul comentariu, ca reactie la dezbaterile ce aveau loc in acel moment in Camera Comunelor: "Se se pare ca exista o iluzie periculoasa ca Regatul Unit poate beneficia de o tranzitie in absenta unui Acord de retragere". Imediat dupa aflarea rezultatelor, ...