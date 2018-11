Michelle Obama spune ca nu-l va ierta NICIODATA pe Donald Trump pentru ce i-a facut: Replica FULGER a președintelui SUA - VIDEO

Michelle Obama scrie în cartea sa de memorii ”Becoming” că nu-i va ”ierta niciodată” preşedintelui Donald Trump faptul că a promovat teoria "birther", potrivit căreia soţul său nu s-a născut în Statele Unite, potrivit unor fragmente publicate de presa americană.

”Toată treaba (cu «birther») a fost o nebunie şi o răutate, bineînţeles, care abia îşi ascunde bigotismul şi xenofobia subiacente”, scrie ea.

”Şi dacă cineva cu o minte instabilă şi-ar fi încărcat puşca şi ar fi venit cu maşina la Washington? Şi dacă acea persoană ne-ar fi căutat fetele? Donald Trump, prin insinuările sale zgomotoase şi nechibzuite, mi-a pus în pericol siguranţa familiei. Iar pentru asta n-am să-l iert vreodată”.

Ea mărturiseşte că a fost şocată când a aflat despre victoria lui Trump în alegerile prezidenţiale şi că a ”încercat să blocheze totul”, scrie news.ro.

Înainte să plece de la Casa Albă la Paris, vineri, Trump a comentat unele fragmente din cartea de memorii a lui Michelle Obama.

"Michelle Obama a primit mulţi bani să scrie o carte, iar ei insistă mereu să ieşi cu controverse. Am să vă dau eu unele înapoi”, a spus şeful statului american.

”Eu n-am să-l iert niciodată pentru ceea ce a făcut armatei noastre a Statelor Unite prin faptul că nu a finanţat-o corespunzător”, a declarat Trump, referindu-se la predecesorul său Barack Obama.

”Ceea ce le-a făcut el militarilor noştri a făcut această ţară foarte nesigură”, a insistat comandantul suprem.

Responding to Michelle Obama memoir, in which she writes that she'll "never forgive" Donald Trump for his birther comments, Pres. Trump says he'll never forgive Barack Obama "for what he did to our United States military by not funding it properly." https://t.co/8i6dGyt3u8 pic.twitter.com/fbT78x6l4y