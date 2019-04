Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat de urgența la New York

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inimă, a anunţat revista Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o valvă cardiacă într-o clinică din New York, se află în prezent în convalescenţă şi are o stare de sănătate bună, notează Agerpres