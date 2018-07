Microbuz plin cu romani, accident grav in Austria!

Gica Hagi, eliminat de pe banca tehnica: FC Viitorul, remiza in meciul contra Concordiei Chiajna din Liga 1 FC Viitorul, campioana României din sezonul 2016/2017, a disputat în această seară meciul din etapa a doua a Ligii 1, întâlnind în deplasare Concordia Chiajna. Fiind angrenată momentan pe două fronturi, campionat - Europa League, echipa de pe litoral a schimbat radic ...

Carmen Dan a explicat de ce nu a permis ca Laura Codruța Kovesi sa aiba SPP-ist, dupa revocare Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni seară, la Antena 3, că s-a bazat pe prevederile legale atunci nu a fost de acord cu solicitarea fostului procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi către CSAT prin care cerea să beneficieze în continuare de protecţia

Trump ar putea fi audiat in ancheta privind ingerintele Rusiei in prezidentiale Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea fi audiat in investigatia privind contactele echipei de campanie electorala cu Rusia, afirma avocatul acestuia, Rudolph Giuliani, sugerand insa ca eventualele "contacte" cu Moscova nici macar nu sunt o infractiune.

Uite asa se fac chiftelutele manastiresti. Reteta care te va face sa uiti de carne Chifteluţele mănăstireşti de post sunt ideale pentru perioada Postului Sfintei Marii, care începe pe 1 august. Iată o reţetă uşor de făcut şi extrem de gustoasă.

Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat Etapa cu numarul doi din Liga 1 s-a incheiat luni seara cu doua partide incheiate la egalitate, scor 1-1.

Victor Ponta dezvaluie: Socrul meu a avut mandat de interceptare totala in 2014, de la DNA Liderul Pro România Victor Ponta a declarat luni că socrul său, Ilie Sârbu, a avut mandat de interceptare totală în perioada august, septembrie, octombrie 2014, anunță Agerpres.

Irina Mohora, fata de la Loto, saruturi nebunești in NUBA! Irina Mohora traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La cei 33 de ani pe care i-a împlinit de curând, se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă, alături soțul ei și de fiul lor, Zian Mina. „Fata de la Loto" a devenit mămică pentru prima oară

Ioana Boureanu a facut "duș" cu șampanie, apoi… Ioana Boureanu, fiica celebrului politician, s-a distrat, din nou, la maximum! Și tot la celebrul club din Mamaia, Nuba, unde a fost stropită cu șampanie de prieteni, apoi s-a aruncat, îmbrăcată, în piscină (VEZI DETALII AICI). CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut imaginile celui mai reușit party. În urmă

Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, in costum de baie! Oana Roman a făcut eforturi uriașe pentru a slăbi, după ce a născut. A anunțat, la un moment dat, că a reușit să scape de 20 de kilograme și se simte foarte bine. Se întâmpla acum patru ani. Între timp, vedeta a mai redus un pic din ritmul alert în care