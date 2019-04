Micutzu: „Nu suntem in stare de comedie”

Micutzu, unul dintre cei mai apreciati artisti de stand-up comedy de la noi, a anuntat ca a fost nevoit sa-si anuleze un spectacol. Ieri, comediantul si-a condus pe ultimul drum un bun prieten.

Anuntul a fost facut pe retelele de socializare, de catre Micutzu, care a argumentat ca nu este in stare de comedie. Drept urmare, Micutzu, pe numele sau real Cosmin Nedelcu, a concluzionat ca mai bine anuleaza spectacolul.

„Ne cerem scuze, in seara asta nu vom putea performa la showul de improvizatie la The Fool. Astazi ne-am condus pe ultimul drum un prieten foarte bun, un frate si nu suntem in stare de comedie. Speram sa ne intelegeti, scuze din nou pentru disconfort”, a transmis Micutzu.

