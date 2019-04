Mielul de Paste, mai scump si cu 30% fata de anul trecut

Miel de Paste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mielul de Paste este mai scump si cu 30 la suta decat anul trecut. Comenzile pentru export au scumpit carnea. Fermierii care au adus marfa in pietele din Bucuresti nu incep negocierile fara 25 de lei pe kilogram. Anul trecut, cu trei saptamani inainte de Paste, preturile porneau de la 18 lei. Fermierii au ajuns cu mielul in piete, dar nu au avut succesul la care se asteptau. Multi clienti s-au oprit in fata vitrinei, putini au cumparat. Anul acesta, vom manca de Paste cel mai scump miel. O familie care vrea sa cumpere 10 kilograme de carne va plati 250 de lei. Comerciantii sunt convinsi ca vor fi costuri mai mari in apropierea sarbatorilor. Vanzatoare Obor: E recomandat sa cumpere acum car ...