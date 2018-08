Miere de albine cu catina, reteta miraculoasa pentru 45 de boli!

Miere de albine cu catina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catina cu miere de albine este un adevarat leac universal. Contine de 10 ori mai multa Vitamina C decat fructele citrice si de 2 ori mai multa decat faimoasele macese. Contine de asemenea si alte vitamine si elemente precum: A, B1, B2, B6, B9, E, F, K, O, beta caroten, celuloza, fosfor, potasiu, fier, calciu, magneziu. Cercetatori de prestigiu au stabilit ca nicaieri in lume catina nu contine atat de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi si aminoacizi ca cea din Romania. Datorita concentratiei foarte mari de vitamina C, catina te fereste de raceli si, cum in aceasta perioada de trecere de la iarna la primavara pericolul este mare, nu ezita, gandeste-te la efe ...