Mierea de albine: 7 utilizari surprinzatoare

Pe langa faptul ca este un indulcitor natural, mierea are numeroase utilizari la nivel intern si extern. Ea te ajuta sa ameliorezi numeroase afectiuni, fara sa fie nevoie sa apelezi la medicamente. Mierea de albine este un aliment medicinal cu numeroase intrebuintari: trateaza ranile, accelereaza vindecare, hidrateaza pielea, curata parul, combate tusea si imbunatateste digestia. In articolul de azi, te invitam sa descoperi cateva utilizari surprinzatoare si eficiente ale mierii de albine. In plus, iti aratam cateva modalitati simple de a prepara remediile la tine acasa. Cum sa alegi cea mai buna miere Nu toata mierea este la fel. Exista mai multe sortimente, cu gusturi si culori diferite. ...