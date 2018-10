Mierea de Manuka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mierea de Manuka, ingredientul natural cu proprietati unice in lume. Vindeca numeroase boli si infectii rezistente la antibiotic! Daca nu ati auzit niciodata despre mierea de manuca, fiti pregatiti, pentru ca in viitor veti incepe sa auziti mai multe despre celebra miere de Manuka. Manuka s-a dovedit a fi extrem de eficienta in tratamentul afectiunilor cutanate, cum ar fi arsuri, dureri, acnee, infectii fungice, infectii bacteriene etc. De asemenea, hidrateaza eficient pielea si vindeca infectiile. Mierea de manuka repara pielea deteriorata si ajuta la regenerarea ei. Manuka creste pe campurile necontaminate din Noua Zeelanda sub forma unei plante salbatice. Acest arbust indigen genereaza flori fr ...