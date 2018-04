Mihaela Bilic a dezvaluit cele sapte trucuri care te ajuta sa scapi de burta: ”La cina cel mai bine e sa mancam…”

Pentru a scapa de burta trebuie sa avem in vedere cateva reguli. Mihaela Bilic a dezvaluit cele sapte trucuri care te ajuta sa scapi de burta.

Conform spuselor acestui nutritionist, sa avem trei mese principale pe zi, sa renuntam la zahar, alcool si alimentele preparate in stil traditional, dar si sa nu mai mancam carbohidrati dupa ora 6 seara. Dieta joaca un rol important in topirea grasimii acumulate in jurul abdomenului. Nutritionistii afirma ca pentru a scapa de burta nu trebuie sa tinem o cura de slabire drastica.

”Se impune putina ordine alimentara in ritmul meselor, in ceea ce priveste cantitatea de mancare pe care o punem in farfurie, dar si asupra felului in care este preparata”, spune dr. Mihaela Bilic, medic nutritionist si autorea cartii ”Sanatatea are gust”.

Aceasta a realizat o lista de reguli dietetice pe care ar trebui sa le respectam daca dorim sa capam de inestetica burta:

Obisnuiti-va sa aveti zilnic 3 mese principale. Aceasta regula nu doar ca va va ajuta sa scapati de burta inestetica, ci va va ajuta si sa slabiti cateva kilograme. ”Efortul de digestie a alimentelor si mancatul lor la intervalul 4-5 ore ajuta metabolismul sa arda mai multe calorii decat atunci cand exista o singura masa si aceea seara”, spune medicul nutritionist.

Potrivit acesteia, o zi in care ati ”sarit” o masa este o zi in care nu ati slabit, iar caloriile venite dupa sunt asimilate mai repede si transportate instantaneu in grasime de depozit.

Eliminati din meniul zilnic preparatele ”grele”. La aceasta categorie intra preparatele gatite in mod traditional, cele care au multa grasime si contin carne tocata. Printre aceste preparate se numara salata de boeuf, sarmale, snitel, chiftele, sosuri cu smantana. ”Atunci cand vreti sa scapati de stratul adipos din jurul burtii trebuie sa optati pentru variante dietetice: gratar sau cuptor, carne salba, sos tomat, condimente si ierburi aromatice”, recomanda dr. Bilic.

Evitati alimentele cu densitate calorica mare. Produsele care au calorii multe concentrate intr-un volum mic, asa cum este cazul mezelurilor, a cascavalului, margarina, dulciurile si fastfood-ul, trebuie inlocuite cu produse care au densitate calorica mica si volum mare. La acest capitol intrea carnea slaba, pestele, laptele, iaurtul, fructele si legumele.

Redimensionati portiile si numarul de feluri de mancare servite la o singura masa. ”Pentru ca suntem tot mai sedentari trebuie sa renuntam la succesiunea clasica: aperitiv, ciorba, fel pricipal si desert. Doua feluri de mancare sunt suficiente, iar ciorba trebuie sa fie una dintre ele. Aceasta va umple stomacul fara un aport mare de calorii si va asigura senzatia de satietate pentru o perioada lunga de timp”, a mai spus mendiul nutritionist.

Medicul spune ca pentru a scapa de burta trebuie sa reducem cu 30% cantitatea de alimente din farfurie.

Renuntati complet la zahar. Acest ingredient contine foarte multe calorii goale, fara un aport de nutrienti. ”Datorita vitezei cu care se absoarbe in sange determina o secretie crescuta de insulina, hormon care stocheaza suplimentar grasimea la nivelul abdomenului”, a explicat Mihaela Bilic. Pentru persoanele care nu pot renunta la desert pot opta pentru o salata de fructe.

Eliminati alcoolul. Berea este si ea pe lista alimentelor interzise atunci cand vrem sa scapam de burta. ”Majoritatea bautorilor de alcool au un surplus ponderal provenit atat din caloriile proprii alcoolului – acesta contine 7 calorii pe gram – cat si din aportul generos de alimente grase si sarate care merg bine cu alcoolul”, spune nutritionista. Bauturile alcoolice au capacitatea de a reduce arderea grasimilor de depozit si favorizeaza transformarea caloriilor alimentare in tesut adipos.

Nu mancati carbohidrati dupa ora 6 seara. Painea, pastele, orezul, fructele, cartofii si mamaliga nu au ce cauta in meniul cinei. Explicatia? Dupa aceasta ora organismul isi incetineste metabolismul si nu mai poate consuma glucidele, aceastea transformandu-se automat in grasime. Astfel, la ultima masa a zilei este indicat sa mancam carne de orice fel, inclusiv pestele, si cat mai multe legume. Carbohidratii pot fi inclusi in meniul micul dejun si cel al mesei de pranz.

