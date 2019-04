Mihaela Bilic desfinteaza ultima fita in materie de alimente: ''Oare mi se pare mie?''

Mihaela Bilic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Bilic, celebra nutritionista a vedetelor din Romania trage un semnal de alarma. Acest tip de alimentati este adoptat de un numar din ce in ce mai mare de romani, fiind o moda, insa, sustine specialistul in alimentatie, efectele sunt unele nocive pentru organismul nostru. "Mancarea se mananca cu lingura, nu se bea cu paiul Oare mi se pare mie sau suntem supusi unui proces de infantilizare in masa? Am devenit cu totii nou-nascuti de e nevoie sa consumam alimentele pasate, maruntite, gata mestecate?! Am ajuns sa bem totul cu paiul din comoditate sau de dragul biberonului Cheltuim o gramada de bani pe storcatoare performante uitand ca avem dinti si masele proiectate sa faca asta-si doar atunc ...