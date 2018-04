Salata boeuf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Bilic: Salata boeuf poate fi foarte buna, cu o singura conditie. Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat, pe pagina sa de , cat de buna pentru dieta poate fi traditionala salata boeuf, cu o singura conditie, insa. Citeste si Mihaela Bilic: exista doar 2 ingrediente care se pot transforma in grasime. "Primul se duce in ficat si ficatul stie sa faca din el efectiv grasime, nu poate fi consumat prin miscare...” “Nu conteaza daca e cu vita sau pui, conteaza cata maioneza are! Despre salata boeuf e vorba, daca nu ati ghicit. Un preparat care se vrea dietetic prin definitie (salata!) poate deveni o bomba caloricaatunci cand are maioneza din belsug. Maio ...