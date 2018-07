Mihaela Borcea a recunoscut relatia cu fostul ei sofer! ”Si eu te iubesc, dragostea mea!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Borcea simte fiorii iubirii, din nou! Femeia de afacei se iubeste chiar cu fostul ei sofer, Sorin. De mult timp lumea banuia relatia dintre cei doi, nu de putin ori au fost momentele in care au fost surprinsi in ipostaze apropiate. Mihaela l-a luat de multe ori cu ea la diferite evenimente mondene si nu numai pe Sorin ca partener. Iar cei doi au decis, in sfarsit, sa isi asume relatia si cum altfel ar fi putut face acest lucru, daca nu printr-o postare pe o retea de socializare. Lucru ce nu a parut deloc socant pentru apropiatii acestora, astfel aratand ca relatia este una cat se poate de serioasa. Zilele trecute, insa, Mihaela a renuntat la orice mister si la cateva fotografii in care apare cu Sorin la mare, in fata une ...