Mihaela Borcea si Alina Vidican pozau in cele mai bune prietene, dar care era adevarata relatie dintre ele. Ce a deranjat-o pe afacerista in ultima perioada de nu a putut trece cu vederea

Fostele sotii ale lui Cristi Borcea au avut o relatie buna de ochii lumii.

Daca Mihaela Borcea si Valentina Pelinel par a nu avea o legatura stransa, ei bine, cu fosta partenera de viata a lui Cristi Borcea, afacerista a lasat impresia ca se intelegea de minune.

In ciuda faptului ca Alina a fost amanta sotului sau timp de sapte ani si a facut tot ce era posibil sa o indeparteze din calea ei, Mihaela a intors si celalalt obraz in relatia cu Vidican in perioada in care aceasta avea statutul de nevasta.

De dragul lui Borcea, ea a inghitit multe, a aparut langa Alina, s-au sustinut in afaceri, mai ales atunci cand fostul boss de la Dinamo a fost condamnat, au facut vacante impreuna si au pozat pe covorul rosu ca doua prietene. In realitate insa, situatia nu era chiar atat de roz, in special spre finalul casniciei lui Vidican cu Cristi.

Mihaela Borcea, adevarul despre prietenia cu Alina Vidican! Unde statea fiica afaceristei in acea perioada

Surse din preajma familiei sustin ca pe Mihaela o deranja teribil ca fata sa, Melissa, isi petrecea timpul prea mult cu Alina si nici nu mai statea pe acasa. Fata zabovea zile intregi la vila din Pipera in care locuia Alina si, de multe ori, cele doua erau vazute impreuna, fie ca era vorba de o repriza de shopping, fie ca mergeau la un eveniment monden. “Tanara era foarte apropiata de Vidican si ii placea sa stea numai cu ea, iar lucrul acesta nu ii cadea bine mamei sale”, au dezvaluit surse apropiate.

Incet, incet insa, totul s-a rezolvat. Vidican a divortat de Borcea si pustoaica a revenit in preajma mamei sale, cu care, acum, se intelege de minune.

