Mihaela Buzarnescu, in lacrimi in timpul unui meci: "Nu mai urla ca nu mai poti!"

Turneul BRD Bucharest Open a ramas cu doar doua jucatoare din Romania, Mihaela Buzarnescu (25 WTA) si Sorana Cirstea (57 WTA). La scorul de 1-4 in setul secund, antrenorul Mihaelei, Septimiu Fratila, a intervenit pentru a opri lacrimile romancei: "Trebuie sa incerci sa lovesti in lung de linie. Ma asculti?! Nu mai tot urla ca nu mai poti. Esti mai buna!". In aceasta dupa-amiaza, Irina Maria Bara (23 de ani, 151 WTA) a fost invinsa in turul secund de slovena Polona Hercog (27 de ani, 90 WTA), scor 5-7, 2-6, dupa o ora si 35 de minute de joc. Jucatoarea noastra a facut un prim set solid, in care a reusit sa loveasca foarte adanc si plasat. Romanca a condus cu 3-2 si 4-3, dar nu s-a putut ...