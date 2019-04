Mihaela Buzarnescu leaga doua victorii dupa o perioada de opt luni (6-3, 6-2 vs Lauren Davis)

Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Buzarnescu are un inceput bun de turneu la Charleston (Carolina de Sud). Jucatoarea in varsta de 30 de ani s-a calificat in optimi, dupa ce a castigat pentru prima oara dupa o perioada de opt luni doua meciuri consecutive. In sferturi, Miki a trecut de americanca Lauren Davis (184 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa o ora si 11 minute de joc. Chiar daca Lauren a fost prima care a facut break-ul in meci, Mihaela a demonstrat ca isi revine putin cate putin la forma de anul trecut. Jucatoarea clasata pe locul 30 mondial a facut doua break-uri consecutive, si-a facut serviciul de fiecare data si a castigat primul set cu 6-3. Setul secund a debutat perfect pentru romanca (3-0, a castigat de doua ori pe s ...