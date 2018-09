Mihaela Buzarnescu, "recuperata aproape suta la suta", va evolua la turneul de la Beijing

Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a declarat, joi, ca este "recuperata aproape suta la suta" dupa accidentarea suferita in turneul de la Montreal si va participa saptamana viitoare la turneul WTA de la Beijing, relateaza Agerpres. "Sunt recuperata aproape suta la suta si ma bucur ca am reusit sa tin ritmul la antrenamente la o intensitate mai ridicata si ma pregatesc sa plec in China in speranta ca voi reveni in forma", a spus Buzarnescu pentru pagina de a Federatiei Romane de Tenis. Buzarnescu s-a refacut dupa grava accidentare (ruptura de ligamente) suferita in turul al doilea la Montreal, in meciul cu Elina Svitolina (august), si s-a antrenat joi pe terenurile d ...