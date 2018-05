Mihaela Buzarnescu se califica dramatic in finala de la Praga

Buzarnesc

Mihaela Buzarnescu s-a calificat dramatic in finala turneului de la Praga, dupa aproape doua ore si jumatate de joc intens.



Sportiva noastra a invins-o in semifinale pe Camila Giorgi din Italia, ocupanta locului 58 WTA.



Scorul a fost 4-6, 6-3, 7-5 pentru Mihaela dupa un meci ce a durat doua ore si 26 de minute.



Setul decisiv a fost de-a dreptul palpitant, dar Mihaela a revenit dupa ce a fost condusa cu 5-4, a luat trei game-uri la rand si s-a calificat in finala.



In ultimul act, Mihaela se va duela cu Petra Kvitova, favorita gazdelor si o jucatoare foarte solida. Meciul va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.



Dupa acest rezultat, Mihaela isi asisugra un salt de cinci locuri in clasamentul WTA si urca pana pe 32, ajungand la cea mai buna clasare din intreaga cariera.

