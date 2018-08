Mihaela Buzarnescu se califica in finala de la San Jose si urca pe cel mai bun loc in clasamentul WTA din intreaga cariera

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, după ce a dispus în trei seturi de belgianca Elise Mertens, cu 4-6, 6-3, 6-1. Buzărnescu (30 ani, 24 WTA), a cincea favorită, a t ...

Presedintele Venezuelei, vizat de un atac cu drone, a scapat nevatamat Drone încărcate cu explozibili au fost detonate în apropierea unei ceremonii militare unde preşedintele venezuelean Nicolas Maduro susţinea sâmbătă un discurs, dar el şi restul guvernului au scăpat nevătămaţi din acest incident, relatează Reuters. Ministrul informaţiei, Jorge Rodriguez, a vorbit ...

Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa calificarea in finala de la San Jose Mihaela Buzarnescu a vorbit despre calificarea superba obtinuta in finala turneului de la San Jose, dotat cu premii in valoare de 733 de mii de dolari.

Cea mai extravaganta apariție de la Untold! O blonda cu un posterior bombat a venit imbracata cu bikini din jeanși și sutien O blondă cu forme apetisante ar putea câștiga lejer premiul întâi dacă ar exista un concurs de originalitate legat de ținutele petrecăreților de la Untold 2018. De altfel, ea a lansat în această seară o nouă modă în materie de pantaloni scurți! Mai exact, tânăra a venit îmbrăcată într-o pereche de bikini-jeanși, dres plasă, pantofi […] The post Cea mai extravagantă apariție de la Untold! O blondă cu un posterior bombat a venit îmbrăcată cu bikini din jeanși și sutien appeared first on Cancan.ro.

LIVE Mihaela Buzarnescu, in semifinale la San Jose - SET DECISIV Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Mihaela Buzarnescu si Elise Mertens, din semifinalele turneului de la San Jose.

Romanii au pierdut 1 miliard de euro de la BMW pentru ca nu vor "sa se spele pe dinti"! In seara zilei de 6 februarie 1999, in timpul primei vizite in Ungaria a unui premier roman dupa 1989, seful guvernului maghiar de atunci, Viktor Orban, l-a invitat pe omologul sau de la Bucuresti la o cina intr-un celebru restaurant budapestan, Gundel, plin (ca in fiecare seara, de altfel) cu oamen ...

Doi romani au fost PRINȘI in India: Au fost ARESTAȚI pentru ca furau Doi cetăţeni români au fost arestaţi sâmbătă la New Delhi sub suspiciunea că au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informează poliţia, citată de Reuters.Se crede că bărbaţii au furat circa trei milioane de rupii (44.000 de dolari) numai de la ATM-ur ...

Noaptea, ca hotii! Robert Negoițǎ, primarul Sectorului 3, a declanșat operațiunea de radere a chioșcurilor "Acces" Robert Negoițǎ, primarul Sectorului 3, a declanșat noaptea trecutǎ operațiunea de radere a chioșcurilor "Acces", care se ȋncadreazǎ ȋn fobia PSD fațǎ de presǎ.

Fiica Andreei Esca s-a asortat cu iubitul la Untold. Ce artist a impresionat-o pe Alexia Eram Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh, s-au asortat în a treia zi de la super festivalul Untold. În cadrul unui interviu oferit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, fiica Andreei Esca a dezvăluit care dintre artiștii care au făcut show pe Cluj Arena a impresionat-o, dar și despre faptul că prezentatoarea TV a […] The post Fiica Andreei Esca s-a asortat cu iubitul la Untold. Ce artist a impresionat-o pe Alexia Eram appeared first on Cancan.ro.