Mihaela Radulescu ii ia la misto pe concurentii de la 'Ferma'

Mihaela Radulescu este prezentatoarea emisiunii 'Ferma', insa a marturisit ca niciodata nu ar putea sa participe la un asemenea show, in calitate de concurent. Si totul datorita faptului ca ar fi nevoita sa convietuiasca in conditii grele. Concurentii de la 'Ferma' se afla in varful muntelui, la Valiug (Caras-Severin), unde au loc filmarile reality-showului. De ce nu vrea Mihaela Radulescu sa participe ca si concurent la 'Ferma' „Mi-am dat seama ca exista niste elemente aici pentru care m-as chinui foarte tare. In primul rand, lipsa de intimitate. M-ar omori sa fac baie, dus in conditiile in care fac concurentii nostri. Asta, cu lipsa de intimitate, sa trebui ...