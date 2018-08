Mihaela Tatu a slabit 23 de kilograme – Cele doua ingrediente care au ajutat-o sa arda grasimile: „Am facut minuni cu corpul meu”

Mihaela Tatu a devenit speaker motivational si specialista in dezvoltare personala, dupa ce s-a retras din lumea televiziunii. Mai mult, vedeta a reusit sa slabeasca 23 de kilograme in ultimele luni de zile.

Mihaela Tatu (55 de ani) a recunoscut ca a avut tot timpul probleme cu greutatea, insa acum arata spectaculos. Vedeta sustine ca si-a schimbat stilul de viata si a dezvaluit care sunt ingredientele care au ajutat-o sa slabeasca.

„Procesul, indiferent ce metoda alegi ca sa dai jos kilogramele, are doua ingrediente la care nu trebuie sa renunti pentru ca sunt de baza: vointa si disciplina. Esti ceea ce alegi sa fii. (…) Iau o pauza, in pauza aia de doua luni am grija nu sa mai dau jos, ci sa ma mentin, apoi iar incep. (…) In ziua respectiva mananc, a doua zi am grija si incep iar cu vointa si disciplina. Am invatat sa ma abtin. Daca nu poti, atunci esti ceea ce accepti tu sa fii”, a spus Mihaela la TV.

Fosta prezentatoare a primit o dieta de la un nutritionist din Bucuresti. Ea isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar de 2-3 ori pe saptamana merge si la masaj sau tratamente corporale.

“Am reusit sa ajung la o greutate ideala cu ajutorul tratamentelor corporale, a masajului si a vacuumului. In prima luna s-au dus 7-8 kilograme. Acest lucru m-a incurajat sa merg mai departe si am apelat si la un nutritionist de la Bucuresti, dar si la un antrenor din Oradea, cu ajutorul carora am facut minuni cu corpul meu”, a marturisit fosta prezentatoare tv.

„Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7 pana la 9 dimineata fac sport, tin si dieta si apoi masaj de 2-3 ori pe saptamana. Am slabit 23 de kilograme. Mai vreau 6 kilograme. Ma trezesc si multumesc ca mi s-a mai dat o sansa. Ii multumesc lui Dumnezeu ca ma trezesc. Ma trezesc dimineata si pun zambetul pe buze. Dumnezeu ne da, dar nu ne baga in sac. Acum mi-e drag de mine.” a mai spus Mihaela Tatu la Antena Stars.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.