Mihai Bendeac face DEZVALUIRI REVOLTATOARE despre un mare fotbalist: 'Saracul om! Cu cat bun-simț a ascuns ca e handicapat. Sigur e handicapat'

Scandal imens între un fost fotbalist de naţională şi cunoscuta vedetă a Antenei 1, Mihai Bendeac. Actorul a postat un mesaj extrem de dur pe Instagram. Bendeac susţine că l-a surprins pe fostul dinamovist, Marius Niculae cum şi-a parcat maşina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap din cadrul unui mall din Bucureşti.

Mesajul a stârnit extrem de multe controverse, dar şi un război total. "Eram, zilele trecute, în parcarea de la un Mall. Căutam un loc de parcare. Mă învârteam de ceva timp. La un moment dat, exact în fața mea, un Mercedes parchează. Al dracu' ghinion! Mă uit mai bine. Parcase în locul pentru persoanele cu handicap. Mental, "al dracu' ghinion" s-a topit. "Săracul om", mi-am spus. Bravo, România! Bravo că ne respectăm persoanele cu handicap. Bravo că, în sfârșit, avem respect față de ei, că îi protejăm.

Am și văzut, în oglinda retrovizoare, cum bodyguarzii Mall-ului au sărit să-l întâmpine pe bietul om, să-l dirijeze în a parca acolo. Deci ei știau că e persoană cu handicap. De-aia au și dat noroc așa lung cu el. Într-un final, cu greu, am găsit și eu un loc de parcare. Și, apoi, cu șoc în suflet am văzut și persoana cu handicap. Un fost fotbalist. A jucat la Dinamo. A jucat in echipa cu un multiplu cuceritor al Balonului de Aur in ultimii ani. Săracul. Cu cât bun-simț a ascuns că e handicapat. Respect bodyguarzilor de la Mall Vitan că știau și că l-au ajutat să parcheze mașina acolo.

Știu ce o să spuneți, haterilor! Că a parcat acolo fiindcă o arde șmecher și că e barosan și vedetă și dă șpagă și îl doare-n p..ă. Dar sunteți nedrepți. Un asemenea fost sportiv, sigur are o concepție despre fizicul uman, un respect față de cei cu handicap și conștiință a faptului că o persoană publică e un model într-o parcare publică. Deci înghițiți-vă hate-ul! Omul ăsta sigur e handicapat", a scris Mihai Bendeac pe Instagram.