Mihai Bendeac, ieșire suburbana la adresa ortodocșilor: 'O manipulare jegoasa, o divinitate cretina, absurda, ma piș pe ea'

Mihai Bendeac are o ieșire considerată suburbană de mulți dintre fanii, dar și criticii săi! Vedeta Antena 1 i-a jignit în mod grav pe creștinii ortodoși, desre care spune că sunt dobitoci. Motivul: pentru credința lor în Dumnezeu.

„NU sunt ateu!

Din contră… Am studiat cât am putut fizica cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, ORICE formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă.

Citește și: Fuziune colosală! Apare cel mai puternic lanț de supermarketuri de pe această piață

Și, în urma reacțiilor de după ultimul episod “Băieți de oraș”, consider că decizia mea de acum 15 ani de a renunța la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună. Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretină, absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o “greșeală” a cuiva… Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea, mă piș pe ea. Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad.

Dar… “Divinitatea”, “Creatorul”, “Punctul incipient”, “Karma Lord”-ul meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod. Mi-e milă de voi. Și de teama voastră imaginară vizavi de un Dumnezeu care, în vechiul testament, pune o haită de lupi să ucidă niște copii.

Citește și: Surprinzător! Ce meserie are soțul știristei Andreea Marinescu și ce preocupări neașteptate are acesta

Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în bunătate, în milă față de orice ființă, în dreptate. Asta e religia mea.

Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!” a scris Mihai Bendeac pe contul de Facebook.

Citește și: Totul s-a schimbat după moartea mamei sale: Ce decizie radicală ar fi luat Anamaria Prodan .