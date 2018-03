Mihai Bendeac, la un pas sa fie omorat intr-un club din Timisoara: “A fost pus la pamant…“

Bendeac

Mihai Bendeac a fost la un pas sa fie omorat in bataie, intr-un club din Timisoara. Codin Maticiuc a povestit in cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, pe care o modereaza impreuna cu Otrava, prin ce a trecut actorul, in urma cu cativa ani.

“Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac si ma intreaba<< Bai, Codine, dar ce iti trebuie bodyguarzi? >> si ii spun ca pe oriunde merg, mai ales prin afara, dar si in tara, la mare, la munte, efectiv sunt unii, care vor sa ii dea o palma, asa fara motiv, si nu au ceva visceral impotriva mea. Si imi zice: << Hai, ma, ca exagerezi, sunt fitele tale, te uiti urat >>. Va jur, sunati-l, faceti ce vreti…pleaca omul la Timisoara, nu stiu cu ce treaba, si imi zice ca vrea sa iasa, iar eu i-am spus daca nu vrea sa ii dau un baiat de acolo, care, practic, controleaza toata viata de noapte si mi-a zis << lasa-ma cu prostiile tale, eu ma duc normal, la bar, eu nu am figurile tale >> si ma jur, sunati-l ca omul traieste si va spune. Apoi ma suna si imi spune: << Bai, era sa ma omoare la Timisoara >> si incepe sa imi povesteasca, era la bar, nu a facut nimic si erau niste fete care au venit sa vorbeasca cu el, credea ca sunt singure, iar la scurt timp a fost pus la pamant. Dupa ce mi-a povestit cum s-a intamplat si ce credeti, cand imi zice cine l-a pus jos, era omul meu (n.r. rade)”, a marturisit bloggerul.

“Bataie la Miami“

Aflat in statul american Florida, Codin Maticiuc a mers intr-un club si, la un moment dat, el a fost prins in mijlocul unei lupte ce parea pe viata si pe moarte. Celebrul blogger a filmat scenele socante care s-au petrecut la cativa pasi distanta si a facut totul public. In mesajul postat pe o retea de socializare, a povestit cum unul dintre scandalagii vine spre el, dupa ce a fost impins de unul dintre oamenii de la securitate. (Vezi AICI imaginile)

„Bataie la Miami

Aseara am fost intr-o zona rau framanta care a prins un pic un aer comercial de doi ani. Wynwood. Si am fost in bar/clubul meu preferat de acolo, «Wood».

Cand plecam si asteptam uber, bodyguarzii au scos o gasca afara. Doi baieti si vreo patru fete.

S-au luat imediat la bataie. Tipul in camasa cu flori si-a impartit pumni cu majoritatea bodyguarzilor, in timp ce prietenul lui in camasa in carouri a venit spre mine impins de securitate.

Priviti cu atentie cum se intoarce catre baietii din staff care ii imobilizau prietenul si cum ii da celui cu sapca perversa de pe Targu Ocna si ala ia direct somn. Apoi mai incearca sa il loveasca pe altul si unul din bodyguarzi se dezbraca de nervi si se apuca de el”, a scris Codin Maticiuc pe pagina lui de Facebook.

„Procedeul «perversa de pe targu ocna» a ajuns departe„, „Dar nici fetele nu s-au lasat, erau care incotro ca niste gaite! Vana de americance… ale noastre cred c-ar fi tipat ca istericele…„, „Da, frate, dar aveai fondul sonor la pelicula de actiune asigurat de Shakira , mai avea sa danseze Borcea si era meniul complet„ sunt trei dintre mesajele stranse de clipul postat de blogger pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.