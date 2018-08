Mihai Bobonete și-a luat arma de foc pentru a se apara de hoți: „Cam așa traiesc eu!”

Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Simona Halep si Ashleigh Barty din optimile de finala ale turneului de la Cincinnati.

USR si PLN cer, in mesaje separate, demisia de urgenta a Vioricai Dancila dupa ce aceasta a trimis liderilor Comisiei Europene o scrisoare in care prezinta lucruri nereale in legatura cu violentele de la protestul din 10 august.