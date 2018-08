Mihai Chirica a cerut companiei DelGaz Grid urgentarea lucrarilor pe soseaua Iasi - Barnova. Cand vor fi gata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma sesizarilor primite de la locuitorii din zona soselei Iasi - Barnova in mod direct, pe retelele de socializare si prin intermediul mass-media, primarul Mihai Chirica a avut in aceasta dimineata, de la ora 10.00, la Palatul Roznovanu, o discutie cu o parte a acestora. Ascultand plangerile cetatenilor, edilul a convocat imediat, de la ora 11.00, la limita administrativa dintre Municipiul Iasi si Comuna Barnova, o intalnire cu locuitorii, reprezentantii DelGaz Grid SA si ai Directiei Generale Tehnice si Investitii a Primariei Municipiului Iasi. Primarul Mihai Chirica a solicitat vehement reprezentantilor DelGaz Grid SA explicatii pentru lipsa cvasicompleta, la momentul vizitei, a utilajelor si personalului in zona in c ...