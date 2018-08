Mihai Chirica: Bataia din Piata Victoriei remonteaza teoria ca PSD este succesorul de drept al PCR

Mihai Chirica

Imaginea Romaniei este grav afectata dupa incidentele de vineri seara, din Piata Victoriei de la Bucuresti, considera primarul Iasiului, Mihai Chiria, el afirmand totodata ca PSD risca sa fie considerat a fi „succesorul de drept al fostului partid comunist”, relateaza Agerpres.

„Am ajuns, din pacate, si vorbesc in calitate de cetatean al acestei tari, in cea mai penibila situatie din 1992 si pana in prezent. Imaginea Romaniei este praf. De la mineriada, bataia jandarmilor din Piata Victoriei vine sa remonteze o teorie care a dominat foarte mult spectrul politic romanesc si international: ca PSD este succesorul de drept al fostului partid comunist, ca foloseste aceleasi solutii in ceea ce priveste guvernarea bazata pe autocratie, forta si represiune, si nu are nici cea mai mica legatura cu istoria acestui popor, cu identitatea nationala si necesitatea de a-si intari statutul de stat european, si ca nu face decat sa slujeasca interesele personale sau de familie ale unor lideri vremelnici care nu au facut decat sa distruga tot in jurul lor”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa raspunda pentru ceea ce s-a intamplat vineri seara in timpul mitingului diasporei din Piata Victoriei.

„Din punctul meu de vedere, pana la pasul inainte, inapoi, lateral, de tot afara din partid, domnul Dragnea trebuie sa raspunda la cateva intrebari esentiale pentru Romania de astazi. Cui folosesc bastoanele date in cap demonstrantilor si gazele lacrimogene, statului de drept sau statului paralel? Cui folosesc aceste iesiri absolut ridicole pe care le-a avut jandarmeria fata de populatia nevinovata a Romaniei, in conditiile in care noi peste patru luni preluam presedintia Comisiei Europene? Mergem cu gaze lacrimogene si jandarmi sa preluam aceasta presedintie? Cum reusim noi sa gestionam niste teme de politica europeana, cum ar fi brexitul, in calitate de presedinte al Comisiei Europene, in sensul in care noi nu reusim sa gestionam nici capacitatea de a intari democratia in Romania si reactionam violent impotriva unor oameni care demonstreaza pasnic?”, a mai spus primarul municipiului Iasi.

El a afirmat, totodata, ca Liviu Dragnea a „scufundat” PSD.

„Discutam despre pasul inapoi al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea nu are ce pas inapoi sa faca pentru ca dumnealui a scufundat acest partid. In momentul de fata orice pas pe care il face este in subteran. Nu mai exista niciun fel de capacitate de relansare a unui partid care in loc de act de guvernare nu a facut decat promisiuni si gesturi personale pentru a-si salva averea personala si propria lui libertate asa incat orice iesire de acest fel nu face decat sa intareasca faptul ca in interiorul partidului nu mai exista oameni pe care sa te poti baza la nivelul conducerii acestuia. Toate reactiile nu fac decat sa accentueze o stare de fapt. Cred ca nivelul lor de abordare este atat de insuficient incat nu vor ramane niciodata impresionati de orice declaratie care se face. Nu exista responsabilitate pentru cetatenii ei, indiferent daca ei se afla in Romania sau in afara granitelor tarii”, a mentionat Mihai Chirica.

Primarul a spus ca nu stie daca Romania risca sa piarda sau nu presedintia CE in 2019, dar ca incep sa fie puse anumite semne de intrebare.

„Cu siguranta se discuta la nivelul Parlamentului European daca Romania are capacitatea sa guverneze timp de sase luni de zile destinul acestui continent, in cea mai mare parte a lui. Pierderea presedintiei nu ar face decat sa fie o premisa a eliminarii Romaniei din UE. Nu stiu daca este necesar in momentul de fata. Nu dam foc la o comunitate pentru o guvernare absolut eronata, ci dimpotriva, incercam sa gasim rezolvare. Cred ca va fi o predare de mandat din partea Austriei catre Romania sub premisa unor conditii, adica temele grele care vizeaza, pe de o parte, politica iesirii Marii Britanii din UE, respectiv, reasezarea din punct de vedere economic a Europei in relatiile cu celelalte continente nu va ramane la indemana deciziei Romaniei pana cand Romania prin guvernul sau actual sau altul nu va arata ca are capacitatea sa gestioneze destinele a peste 500 de locuitori, in conditiile in care nu reuseste sa gestioneze destinele celor aproape 17 milioane de oameni care au mai ramas in momentul de fata in tara”, a spus Chirica.

In ceea ce priveste solicitarea senatorului social-democrat Ecaterina Andronescu ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa se retraga din fruntea partidului, primarul Iasiului a declarat ca „este o chestiune care il lasa rece pe liderul PSD”.

„S-a obisnuit cu astfel de puncte de vedere. (...) Nu cred ca il deranjeaza catusi de putin declaratiile doamnei Ecaterina Andronescu. Din punctul meu de vedere sunt tardive, intrucat declinul PSD a inceput in momentul in care a fost nominalizata Shhaideh. S-a aratat foarte clar ca nu exista nicio intentie de a guverna sanatos, ci pentru niste nevoi personale pe o perioada de timp cat mai lunga”, a declarat Mihai Chirica.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.